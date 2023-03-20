МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Покупка немаркированных жидкостей для вейпов может быть опасна для здоровья из-за возможного превышения содержания никотина, а также посторонних примесей, при этом нелегальные электронные сигареты и вовсе могут воспламеняться из-за ненадлежащего хранения, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Продажи жидкостей для вейпов в России в феврале выросли на 48 процентов

Ранее в понедельник "Контур.Маркет" сообщил РИА Новости, что продажи жидкостей для вейпов в России в феврале 2023 года выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в январе — на 57%. Эксперт пояснил, что рост продаж жидкостей может быть связан с тем, что производители могли активнее поставлять в розницу свои запасы без маркировки, не дожидаясь, когда остатки попадут под запрет реализации, и чтобы накопить финансовую "подушку". А магазины, в свою очередь, могли расширить ассортимент на витринах, избавляясь от остатков немаркированной продукции по старым отпускным ценам, которых не коснулось повышение акцизов.

"По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, по итогам 2022 года 93% жидкостей для электронных сигарет на российском рынке находилось в нелегальном поле… "Честный знак" призывает потребителей ответственно подходить к выбору этой продукции, так как нелегальные игроки пытаются оперативно реализовать преимущественно незаконную продукцию, которая может быть опасна для жизни и здоровья", — заявил оператор.

Представитель ЦРПТ пояснил, что нелегальные электронные сигареты и жидкости для них "могут содержать никотин в большем объеме, чем это допустимо по нормативам, а также различные небезопасные примеси". Также в перечень компонентов электронных сигарет входят нагревательные элементы, которые при ненадлежащем хранении могут воспламеняться.

Цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них стартовала в России с 15 декабря 2022 года, с 1 марта 2023 года в системе маркировки начали регистрироваться участники оптового и розничного оборота ЭСДН, с 1 апреля 2023 года вступит в силу запрет на оптовый оборот немаркированной продукции и начнется передача информации о розничных продажах маркированной продукции в систему.