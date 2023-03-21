МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Портфельная компания "Роснано" — "НоваМедика" разработала и зарегистрировала в России лекарственный препарат для терапии мигрени, сообщила компания. В России обеспечат запасы наиболее востребованных лекарств

"Российская фармацевтическая компания "НоваМедика" (инвестиционный проект "Роснано") зарегистрировала лекарственный препарат собственной разработки "Релонова" (МНН (международное непатентованное наименование — ред.) ризатриптан) для купирования головной боли при приступах мигрени. Это первый в России препарат на основе молекулы ризотриптана, который полностью локализован в нашей стране – от разработки до производства и внедрения в практику назначения специалистами", — говорится в сообщении.

Препарат "Релонова" предназначен для неотложного лечения головной боли при приступах мигрени у пациентов старше 18 лет. Он также может применяться при длительном анамнезе мигрени, когда эффективность других анальгетиков существенно снижается. Препарат будет выпускаться в форме таблеток дозировкой 10 миллиграммов и продаваться в аптеках по рецепту.

Отмечается, что препарат будет производиться в Москве – на мощностях Технологического центра "НоваМедика Иннотех" (100% дочернее предприятие "НоваМедики"), что позволит обеспечить бесперебойные поставки лекарства и его доступность российским пациентам.

"Действующее вещество ризатриптан является одним из наиболее востребованных в мире для снятия и облегчения симптомов мигрени. Поэтому мы стремились дать российским врачам и пациентам возможность бесперебойного доступа к этому современному средству терапии по приемлемой цене и обеспечили его полноценную локализацию в России… Это уже четвертый препарат, зарегистрированный "НоваМедикой" в течение последнего года", — прокомментировала генеральный директор компании "НоваМедика" Елена Литвинова.

"НоваМедика" — российская фармацевтическая компания, созданная в 2012 году "Роснано" и венчурным фондом Domain Associates LLC. В 2017 году компания открыла в Москве R&D-центр "НоваМедика Иннотех" (100% дочернее предприятие компании "НоваМедика"). Производственная мощность R&D-центра "НоваМедика Иннотех" — до 150 миллионов лекарственных единиц в год (таблетки, мягкие и твердые желатиновые капсулы с различным наполнением).