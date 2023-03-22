МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Роспотребнадзор в Туве предлагает провести обследование животноводов из-за выявления очагов бруцеллеза в республике, сообщает пресс-служба правительства региона. В Японии приступили к уничтожению 84 тысяч кур

"Предложение провести внеочередной медицинский осмотр сотрудников животноводческих хозяйств, вне зависимости от их форм собственности, озвучила главный санитарный врач республики Людмила Салчак. Поводом для проведения подобных мероприятий стало выявление 30 контактных лиц, больных бруцеллезом, в том числе 12 детей до 17 лет. Необходимо провести обследование всех, кто занимается уходом за домашними животными по месту проживания контактных", — говорится в сообщении.

По информации службы ветеринарии республики, эпизоотологическое неблагополучие зарегистрировано в шести территориях, в 11 эпизоотических очагах. В данный момент реализуется комплекс мер для ликвидации очагов – вакцинация животных, выявление больных животных.

Бруцеллез – это зоонозная инфекция, которая передается от животных к человеку и характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека. Болезнь редко приводит к смерти, однако возможна инвалидность. Тяжесть последствий зависит от вида возбудителя.