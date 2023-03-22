МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Пробу Манту нельзя тереть и чесать, но если ее намочить, ничего страшного не случиться, заверила главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская. Врач объяснила, как поддержать здоровье весной

Врач в беседе с РИА Новости отметила, что вода не вызывает иммунологических реакций.

"Фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались, ее не терли. А вообще, можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить — ничего страшного не произойдет", — сказала специалист.

Однако Богородская подчеркнула, что тереть место пробы категорически запрещено.

Кроме того, она добавила, что реакций на Манту не бывает, исследование является совершенно безопасным.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.