ЖЕНЕВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительство Швейцарии рекомендует аптекам и медицинским учреждениям выдавать пациентам определенные антибиотики только в предписанных количествах из-за нехватки, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. Власти Швейцарии выделят UBS средства на покрытие убытков Credit Suisse

"Целевая группа по нехватке лекарств рекомендует аптекам и медицинским учреждениям чаще назначать и продавать лекарства в необходимых количествах. Эта рекомендация применяется с четверга, 23 марта 2023 года, для некоторых лекарств, испытывающих острую нехватку", — сказано в документе.

Правительство уточняет, что эта рекомендация носит ограниченный срок действия и закончится, когда ситуация с поставками стабилизируется.

Список соответствующих лекарств, опубликованный Федеральным управлением по экономическим поставкам страны (OFAE), состоит из семи препаратов: амоксициллин, цефуроксим, левофлоксацин, морфин, гидроморфон, оксикодон и производные.

Ранее в интервью газете Blick президент швейцарского общества фармацевтов PharmaSuisse Мартина Руггли заявил, что в Швейцарии ощущается нехватка лекарств, ситуация может ухудшиться.