НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — ПРАЙМ. Симптомы сибирской язвы выявлены еще у одного жителя Чувашии, это третий случай заражения, сообщили в минздраве республики. Украинцы стали есть меньше мяса, заявил экономист

"На ухе жителя Чувашии выступило пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера. Это уже третий выявленный случай с подобными симптомами, свидетельствующими о заражении сибирской язвой", — сообщили в минздраве Чувашии.

Как уточнили в ведомстве, симптомы были выявлены в рамках мониторинга состояния здоровья тех, кто контактировал с первыми заболевшими.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что третий заболевший находится за пределами региона, он изолирован.

"Вчера выявили определенное недомогание у человека, участвовавшего в забое больного сибирской язвой бычка в Цивильском муниципальном округе. По предварительным данным, есть все признаки того, что мужчина заразился этим заболеванием. К сожалению, он находится не в Чувашской Республике", — написал Николаев в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, предприняты все необходимые меры. "Пациент изолирован, находится под медицинским наблюдением. Анализы находятся на исследовании в лаборатории. Мы готовы в ближайшее время его транспортировать в республику, чтобы уже здесь продолжить необходимое лечение", — подчеркнул Николаев.

В подмосковном управлении Роспотребнадзора сообщили, что пациент с подозрением на сибирскую язву, прибывший из Чувашии, госпитализирован в Московской области."Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает о случае подозрения на сибирскую язву у гражданина, прибывшего на территорию области из Республики Чувашия", — говорится в сообщении.

Специалистами управления начато эпидрасследование, организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, по месту пребывания гражданина проведена дезинфекция, уточнили в ведомстве.

Ранее 15 марта Николаев сообщил, что два жителя Цивильского района республики заразились сибирской язвой, они госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Он подчеркнул, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся.

По данным управления Россельхознадзора по Чувашии, заразившиеся сибирской язвой — супруги из деревни, у которых в личном хозяйстве содержалось 2 быка и 7 овец. Роспотребнадзор Чувашии подтвердил, что причиной заражения сибирской язвой стал контакт с разделанной тушей быка.

Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Последний случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае.