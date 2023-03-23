МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Предварительные анализы двух пациентов в Московской области не подтвердили наличие сибирской язвы, сообщило Министерство здравоохранения региона. У трех жителей Чувашии выявили симптомы сибирской язвы

"Проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы", — отметили в пресс-службе ведомства.

Пациентов доставили на скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер и поместили в изолированный бокс. В данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.

Минздрав Подмосковья и Роспотребнадзор держат ситуацию на контроле, добавили в пресс-службе.