Случаи заболевания сибирской язвой в Подмосковье не подтвердились
Минздрав Подмосковья: анализы не подтвердили наличие у пациентов сибирской язвы
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Предварительные анализы двух пациентов в Московской области не подтвердили наличие сибирской язвы, сообщило Министерство здравоохранения региона.
"Проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы", — отметили в пресс-службе ведомства.
Пациентов доставили на скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер и поместили в изолированный бокс. В данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.
Минздрав Подмосковья и Роспотребнадзор держат ситуацию на контроле, добавили в пресс-службе.
https://1prime.ru/health/20230323/840172074.html
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