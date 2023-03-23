МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Все очаги сибирской язвы в России удалось локализовать. Россельхознадзор расследует заболевания сибирской язвой в Чувашии

Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, комментируя ситуацию с распространением инфекции.

"Все локализовано", — сказал министр.

Ранее симптомы обнаружили у трех жителей Чувашии. Кроме того, болезнь заподозрили у двух пациентов в Подмосковье, однако анализы не подтвердили наличие у них заболевания.