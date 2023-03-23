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В России локализовали очаги сибирской язвы
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Все очаги сибирской язвы в России удалось локализовать. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, комментируя ситуацию с распространением инфекции. "Все локализовано",... ПРАЙМ, 23.03.2023
общество , здоровье, новости, россия, минздрав, михаил мурашко, сибирская язва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Все очаги сибирской язвы в России удалось локализовать.
Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, комментируя ситуацию с распространением инфекции.
"Все локализовано", — сказал министр.
Ранее симптомы обнаружили у трех жителей Чувашии. Кроме того, болезнь заподозрили у двух пациентов в Подмосковье, однако анализы не подтвердили наличие у них заболевания.