МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Предварительные анализы животноводов Тувы на бруцеллез, где ранее были выявлены очаги заболевания у животных, дали отрицательный результат, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Шведская Auriant вложит средства в добычу золота в Туве

Ранее Роспотребнадзор в Туве предложил провести обследование животноводов из-за выявления очагов бруцеллеза в республике. По данным на 17 марта эпизоотологическое неблагополучие по бруцеллезу было зарегистрировано на 11 пунктах в пяти административных территориях.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва сообщило, что исследование проб крови на бруцеллез у 30 контактных лиц показали отрицательные результаты. Ранее руководитель надзорного органа Людмила Салчак проинформировала главу региона Владислава Ховалыга о том, что эпидемиологи выявили жителей, контактировавших с больными бруцеллезом животными", — говорится в сообщении.

В региональном главке Роспотребнадзора уточнили, что через 15 дней будет проведен повторный отбор биоматериала для исследования. В республиканской службе ветеринарии сообщили, что в одном из районов от животных получен отрицательный результат, готовятся документы на закрытие очага.

Бруцеллез – это зоонозная инфекция, которая передается от животных к человеку и характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека. Болезнь редко приводит к смерти, однако возможна инвалидность. Тяжесть последствий зависит от вида возбудителя.