МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Для тренировки вестибулярного аппарата не нужно специальное оборудование, достаточно детских каруселей, рассказал в беседе с РИА Новости советский космонавт Александр Александров. Стало известно, когда российские космонавты выйдут в открытый космос

Испытатель объяснил, что за ощущение положения в пространстве отвечает отолит, который расположен в среднем ухе. На Земле ему помогают глаза, но в невесомости зрение сигнализирует о "стоячем" положении человека, в то время, как отолит не передает никакую информацию. Для проверки отолита используют вращающееся кресло, отметил он. Космонавт добавил, что такое кресло обычно используют для тренировок вестибулярного аппарата.

"Мои друзья ходили на детские карусели и там крутились, им это помогало. В детстве мы играли, где попало. На стройке стояла установка для подъемника, она поворачивалась на подшипниках на 360 градусов. На вынос стрелы мы садились и крутились. Может, это мне и помогло", — рассказал Александров о своем опыте.

Он добавил, что тестирование вестибулярного аппарата прошел в 1967 году со средними результатами.

Полностью интервью с Александром Александровым читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.