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https://1prime.ru/health/20230324/840187812.html
Минздрав одобрил "МИР 19" для амбулаторного применения
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. Препарат "МИР 19" для лечения коронавирусной инфекции одобрен для амбулаторного лечения, заявили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. "Минздрав России... ПРАЙМ, 24.03.2023
общество , здоровье, новости, минздрав, препараты, коронавирус
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Препарат "МИР 19" для лечения коронавирусной инфекции одобрен для амбулаторного лечения, заявили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
"Минздрав России одобрил изменения инструкции по медицинскому применению инновационного препарата "МИР 19"", — сказано в релизе разработчика.
ФМБА добавило, что доступ к лекарству для амбулаторного применения расширит список пациентов, которые смогут применять его с первых дней заражения.
В пресс-службе подчеркнули, что "МИР 19" необходимо принимать три раза в сутки в течение недели.