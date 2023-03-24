МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Препарат "МИР 19" для лечения коронавирусной инфекции одобрен для амбулаторного лечения, заявили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Россиянам объяснили, как распознать сибирскую язву

"Минздрав России одобрил изменения инструкции по медицинскому применению инновационного препарата "МИР 19"", — сказано в релизе разработчика.

ФМБА добавило, что доступ к лекарству для амбулаторного применения расширит список пациентов, которые смогут применять его с первых дней заражения.

В пресс-службе подчеркнули, что "МИР 19" необходимо принимать три раза в сутки в течение недели.