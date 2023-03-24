МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Угроза распространения сибирской язвы в стране исключена, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Россиянам объяснили, как распознать сибирскую язву

"Угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку", — сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты управлений Роспотребнадзора продолжают противоэпидемическую работу, ситуация на контроле.

Ведомство также сообщило, что сибирская язва у подмосковных пациентов по результатам лабораторных исследований не подтвердилась.

"В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель указанного заболевания не выявлен", — сказано в сообщении.

Оба госпитализированных прибыли на территорию региона из Республики Чувашия, где были зарегистрированы два случая заболевания, уточнили в пресс-службе.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что новых случаев заболевания сибирской язвой в Чувашии не зарегистрировано. В Чувашии обнаружили мясо с сибирской язвой

"По состоянию на 24 марта 2023 года, новых случаев заболевания сибирской язвой в регионе нет. Инфекционный очаг локализован, продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что двум ранее заболевшим жителям Цивильского муниципального округа оказывается вся необходимая медицинская помощь. "Их состояние не вызывает опасений", — подчеркивается в сообщении.

Ранее два жителя Цивильского района республики заразились сибирской язвой, были госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Глава региона отмечал, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. По данным следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой.