НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар — ПРАЙМ. В Чувашии обнаружено и изъято зараженное сибирской язвой мясо забитого бычка, а в местах его хранения организован карантин, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Роспотребнадзор исключил риск распространения сибирской язвы

"Местонахождение мяса, зараженного сибирской язвой, проданного жителем деревни Старое Акташево, удалось установить… Мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления. В настоящее время все обнаруженное мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашии для исследования и утилизации. В зонах, где оно хранилось и обнаружено, организованы карантинные и профилактические мероприятия", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой. По данным Следственного управления СК, хозяин с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. В итоге заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель. Возбуждено уголовное дело по статье 249 УК РФ "Нарушение ветеринарных правил". Мясо забитого больного животного было продано.