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Лекарств от гриппа в России достаточно, заявил Мурашко
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. Сейчас в стране достаточно лекарств от гриппа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Весенний подъем ОРВИ и гриппа, как правило, бывает значительно слабее, чем... ПРАЙМ, 24.03.2023
общество , здоровье, новости, россия, минздрав, михаил мурашко, лекарства, грипп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — ПРАЙМ. Сейчас в стране достаточно лекарств от гриппа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Весенний подъем ОРВИ и гриппа, как правило, бывает значительно слабее, чем осенний, потому что уже иммунизация была, какое-то количество людей переболело", — сообщил он журналистам.
По словам Мурашко, лекарственных препаратов на сегодняшний день в стране достаточно.