С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — ПРАЙМ. Сейчас в стране достаточно лекарств от гриппа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Россиянам объяснили, как распознать сибирскую язву

"Весенний подъем ОРВИ и гриппа, как правило, бывает значительно слабее, чем осенний, потому что уже иммунизация была, какое-то количество людей переболело", — сообщил он журналистам.

По словам Мурашко, лекарственных препаратов на сегодняшний день в стране достаточно.