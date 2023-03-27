МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Профсоюз израильских врачей объявил приостановку работы системы здравоохранения страны со вторника до объявления об остановке проведения судебной реформы, сообщило издание Haaretz. СМИ: треть высокотехнологичных стартапов Израиля связаны с банком SVB

"Профсоюз врачей Израиля объявляет о заморозке системы здравоохранения со вторника до объявления пересмотра судебной реформы", — сказано в материале.

В Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд идут многотысячные протесты против судебной реформы, которую проводит правительство Нетаньяху. По оценкам израильских СМИ, 26 марта на улицы вышли более 600 тысяч человек.

Законопроект предполагает ограничение влияния Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволяет парламентариям оспаривать решения данного суда, дает правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.

Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне протестов призвал кабмин страны немедленно остановить принятие судебной реформы.