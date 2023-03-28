МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Глобальное потепление повышает риски заболевания аллергией, заявил член-корреспондент Российской академии наук, директор "ГНЦ Института иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов. Врач предупредила о главной опасности весны

Он рассказал, что при высоких температурах в воздухе увеличивается экспозиция аллергенов, в частности цветущих растений.

"Естественно увеличиваются шансы стать аллергиками", — подчеркнул Хаитов в ходе пресс-конференции, посвященной сезонной аллергии.

Кроме того, ситуацию усугубляют плохая экология, стресс и болезни ЖКТ, а вот возраст, напротив, никак не влияет на заболевание, добавил ученый.