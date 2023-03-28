2023-03-28T12:34:20+03:00
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Назван неожиданный фактор, влияющий на заболевание аллергией
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Глобальное потепление повышает риски заболевания аллергией, заявил член-корреспондент Российской академии наук, директор "ГНЦ Института иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов. Он... ПРАЙМ, 28.03.2023
общество , здоровье, новости, аллергия, здоровье, глобальное потепление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Глобальное потепление повышает риски заболевания аллергией, заявил член-корреспондент Российской академии наук, директор "ГНЦ Института иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов.
Он рассказал, что при высоких температурах в воздухе увеличивается экспозиция аллергенов, в частности цветущих растений.
"Естественно увеличиваются шансы стать аллергиками", — подчеркнул Хаитов в ходе пресс-конференции, посвященной сезонной аллергии.
Кроме того, ситуацию усугубляют плохая экология, стресс и болезни ЖКТ, а вот возраст, напротив, никак не влияет на заболевание, добавил ученый.