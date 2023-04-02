МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Около 5 тысяч женщин в Нидерландах подали коллективный иск против американской биофармацевтической компании AbbVie из-за неисправных грудных имплантатов, вызывающих лимфому, сообщает портал Dutch News. Сомнолог научила, как правильно спать и высыпаться

"Около 5 тысяч женщин в Нидерландах подписали коллективный иск против фармацевтической компании AbbVie, чтобы потребовать возмещения ущерба за бракованные грудные имплантаты", — передает портал.

Как сообщила организация по оказанию правовой помощи женщинам Bureau Clara Wichmann, дело будет передано в суд на следующей неделе. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), общая сумма, запрошенная пострадавшими, может достигнуть 900 миллионов евро (978,3 миллиона долларов США), так как еще 55 тысяч женщин приобретали имплантаты компании AbbVie.

Отмечается, что речь идет об имплантах Biocell или Natrelle, которые произвела ирландская фирма Allergan, дочерняя компания AbbVie. Как утверждается, грудные имплантаты этой фирмы увеличивают риск развития редкой формы лимфомы. Раскрыта опасность ряда медицинских процедур вне клиники

Организация требует от AbbVie возместить ущерб за удаление грудных имплантатов и реконструкцию молочных желез. Кроме того, организация намерена потребовать выплатить компенсацию за "боль и страдание", которые перенесут женщины во время операций.

Отмечается, что грудные имплантаты данной фирмы не используются в Нидерландах с 2018 года, а в 2019 году их сняли с продажи.

AbbVie — американская научно-исследовательская биофармацевтическая компания, основана в 2013 году после отделения от Abbott Laboratories. Штат фирмы составляет около 30 тысяч человек. В 2019 году компания приобрела ирландского производителя ботокса Allergan за 63 миллиарда долларов.