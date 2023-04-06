"Ростех" оценил обеспеченность вакцинами от клещевого энцефалита
"Ростех": Россия на сто процентов обеспечена вакцинами от клещевого энцефалита
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Россия на 100% обеспечена вакцинами от клещевого энцефалита в преддверии сезона клещей, заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
"В преддверии сезона клещей хотим заверить: обеспеченность вакцинами от клещевого энцефалита в стране – стопроцентная", — приводятся его слова в сообщении госкорпорации.
К услугам желающих "полностью отечественные вакцины, никакой зависимости от импортных препаратов здесь нет", отметил он.
Один из производителей — холдинг "Нацимбио", который выпускает две инактивированные вакцины от клещевого энцефалита – для взрослых с 18 лет и для детей с 3 до 17 лет.
"Инактивированные – это значит, что они не содержат живого вируса. Препараты представляют собой очищенные концентрированные стерильные суспензии. С их помощью организм вырабатывает специальные антитела для формирования иммунитета к заболеванию", – пояснил Евтушенко.
"Вакцинация – единственный гарантированный способ избежать тяжелых последствий в случае, если человека укусил клещ — переносчик энцефалита", – подчеркивается в сообщении.
https://1prime.ru/health/20230406/840303572.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.