МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Россия на 100% обеспечена вакцинами от клещевого энцефалита в преддверии сезона клещей, заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. СМИ: Johnson & Johnson сокращает производство вакцин от ковида

"В преддверии сезона клещей хотим заверить: обеспеченность вакцинами от клещевого энцефалита в стране – стопроцентная", — приводятся его слова в сообщении госкорпорации.

К услугам желающих "полностью отечественные вакцины, никакой зависимости от импортных препаратов здесь нет", отметил он.

Один из производителей — холдинг "Нацимбио", который выпускает две инактивированные вакцины от клещевого энцефалита – для взрослых с 18 лет и для детей с 3 до 17 лет.

"Инактивированные – это значит, что они не содержат живого вируса. Препараты представляют собой очищенные концентрированные стерильные суспензии. С их помощью организм вырабатывает специальные антитела для формирования иммунитета к заболеванию", – пояснил Евтушенко.

"Вакцинация – единственный гарантированный способ избежать тяжелых последствий в случае, если человека укусил клещ — переносчик энцефалита", – подчеркивается в сообщении.