МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет продажи вейпов несовершеннолетним, запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них. Госдума одобрила ужесточение требований к производителям спиртных напитков

"Мы обсуждали с вами этот вопрос. Абсолютное большинство высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки. Спасибо вам за обратную связь и поддержку!" — написал спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале.

В ходе пленарного заседания он также не исключил, что документ во вторник рассмотрят сразу в трех чтениях, чтобы завтра его можно было одобрить в Совете Федерации.

Законопроект был внесен депутатами от всех фракций во главе с Володиным. Поправки предполагают запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также установление минимальной цены на никотинсодержащую продукцию ее производителем в установленном правительством порядке.

Также рпредусмотрены изменения, вносящие полное исключение продажи несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним, а также продажу вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, с использованием автоматов. В ГД предложили новую концепцию семейной ипотеки

Когда поправки вступят в силу, вейпы можно будет продавать лишь в розничных магазинах, но в целях ограничения доступа детей к информации о такой продукции запрещается их открытая выкладка и демонстрация. При продаже вейпов также запрещается предоставление скидок на них. А в рекламе запрещается демонстрация процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.

Кроме того, депутат от КПРФ Алексей Куринный в ходе пленарного заседания ГД во вторник предложил в добавить в законопроект запрет на ароматизированные добавки в табаке для обычных сигарет.

"Часто используют ароматические добавки и в обычные сигареты, в том числе наши женщины. Почему мы не можем добавить в законопроект запрет на такие добавки?" — обратился к представляющему законопроект о вейпах вице-спикеру Госдумы Петру Толстому Куринный.

Толстой на это отметил, что инициатива важная, однако если включать ее в поправки о вейпах, тема будет размыта, вместо этого он предложил реализовать ее отдельно.