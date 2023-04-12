МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка. Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним

Документ, внесенный правительством, устанавливает правовые основы производства и оборота в РФ табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для них и предусматривает специализированный госконтроль в этой сфере.

Законопроект направлен на сокращение объемов нелегального выпуска и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства. В качестве модели регулирования табачного рынка законопроектом предлагается использовать уже налаженную систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка, сказано в пояснительной записке.

Производство, хранение и поставку табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, а также закупку табачной и никотинсодержащей продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли предлагается отнести к лицензируемым видам деятельности.

Для предотвращения незаконного выпуска табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья предусматривается обязательная госрегистрация основного технологического оборудования для их производства. Если такое оборудование не используется, оно должно быть законсервировано. Для учета объемов производства и оборота такой продукции будет использоваться государственная информационная система мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке.

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Профильный комитет Госдумы по экономической политике при доработке законопроектов ко второму чтению считает необходимым проработать вопрос об установлении минимальной цены на жидкости для электронных систем доставки никотина. Комитет также готов совместно с заинтересованными сторонами рассмотреть вопрос об отмене моратория на внеплановые проверки участников рынка табачной и никотинсодержащей продукции.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности, предусматривающие штрафы до 1 миллиона рублей или лишение свободы до 3 лет за закупку, производство, поставку табака и никотиносодержащей продукции без лицензии в случае, если она необходима.

Документы входят в пакет правительственных законопроектов о госрегулировании производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка.

Проект с поправками в КоАП касается административной ответственности за правонарушения в сфере нелегального производства и оборота табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Эта ответственность устанавливается по аналогии с той, что предусмотрена за нарушения при осуществлении деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Второй проект касается уголовной ответственности за осуществление деятельности в сфере производства и оборота табачной продукции без соответствующей лицензии, когда она обязательна. Если такая деятельность осуществляется в крупном размере, то штраф может составить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.