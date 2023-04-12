КРАСНОЯРСК, 12 апр — ПРАЙМ. Тувинские специалисты готовы к выходу из спячки носителей чумы, которыми являются суслики и сибирские сурки, сообщила РИА Новости заместитель директора Тувинской противочумной станции Ирина Акимова. По ее словам, к моменту пробуждения этих животных прививки получат почти 4 тысячи жителей трех приграничных с Монголией районов. В Белгородской области при обстреле фермы погибли почти 180 свиней

Ранее сенатор от Тувы Людмила Нарусова, комментируя итоговый доклад парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине, рассказала, что из Монголии в регион приходит большое количество сурков, зараженных чумой, при этом не ясно, инфекция ли это или специальное оружие. По словам Нарусовой, "нет лабораторий, которые могли бы это обнаружить".

Акимова разъяснила, что в Туве есть природный очаг чумы, который расположен в трех районах — Монгун-Тайгинском, Тес-Хемском, Овюрском. Носителями чумы в Туве являются в основном суслики и тарбаганы (сибирский сурок).

"Что касается заноса чумы с территории соседней Монголии, наш очаг, действительно, является единым очагом с монгольской стороной, но в данной ситуации Монголия более опасна в плане завоза чумы именно от людей, потому что на территории Монголии заболевание людей бубонной чумой регистрируется ежегодно. В Туве заболевание чумой не регистрируется", — сказала она.

Специалист подчеркнула, что никаких объективных поводов для беспокойства нет, так как сейчас в связи с холодной погодой носители еще не вышли из спячки, "в апреле-мае ситуация в очаге всегда благоприятная". Врач развеяла главный миф о весеннем авитаминозе

"Сейчас ситуация в очаге абсолютно спокойная, главная задача сейчас — четко организовать и отследить вакцинацию населения, которое летом столкнётся с возбудителем. Вакцинация у нас проводится ежегодно в весенний период, иммунизируется около 4 тысяч человек — всё население трёх районов, включая детей, и все те, кто находится летом на этой территории", — отметила Акимова и сообщила, что на территории республики работает лаборатория, имеющая разрешение на работу с патогенами I, II групп. Первая группа патогенности — чума.

По ее словам, эта лаборатория специфическая и таких всего 11 стране, организация проводит обследование очага постоянно с апреля по октябрь, отслеживая численность носителей, переносчиков, активацию процесса.

"Как только выявляем где-то положительные пробы, — это могут быть ПЦР-положительные находки, или выделения непосредственно культуры, или выявляем антитела у носителей, — мы незамедлительно информируем управление Роспотребнадзора, они информируют министерство здравоохранения, администрации населённых пунктов близлежащих и администрации районов", — рассказала специалист.

Акимова добавила, что в Туве проводится ежегодная подготовка медработников во всех районных больницах, которые располагаются на территории очага. Они проходят семинары по профилактике, клинике, диагностике чумы, тренировочные занятия. Их деятельность курирует Иркутский противочумный институт, откуда ежегодно, начиная с мая, приезжают специалисты и весь сезон находятся в регионе — зоологи, врачи-эпидемиологи и врачи-бактериологи. Врач предупредил об опасных пищевых добавках, которые продают без рецепта

В Кызыле расположена центральная лаборатория, также есть стационарная лаборатория у поселка Мугур-Аксы и мобильная передвижная лаборатория на базе "Камаза", функционирующая в Овюрском районе, она может работать в любой точке республики при необходимости. Также есть надувной модуль, который разворачивают возле поселка Кызыл-Хая.

"Таким образом, летом на чуму работают четыре лаборатории: три мобильных эпидемиологических отряда и одна центральная в городе Кызыле. Объективно, никаких поводов для сомнений, опасений и паники нет. У нас есть всё необходимое оборудование, санитарно-эпидемиологическое заключение на работу, есть система вентиляции, есть лицензия на медицинскую деятельность. Каждый год мы проходим проверки по режиму биологической безопасности", — подчеркнула Акимова.

Она добавила, что весь необходимый объём работы может быть выполнен даже в полевых условиях. "Даже в палатках можно сделать всё. Для этого нужны специалисты, оборудование и расходные материалы. Всё это у нас есть", — заверила специалист.