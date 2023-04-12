МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. МВД России выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина через сайт "Почты России": алкоголь может попасть к подросткам, а доставку можно оформить даже в школы, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства в среду. В России выросли объемы производства алкоголя

Ранее пресс-служба кабмина сообщила агентству, что правительство РФ одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт "Почты России", теперь его внесли в Госдуму. Эксперимент планируется провести с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026-го.

Как рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД РФ, законопроект разработан Минфином и на этапе подготовки на рассмотрение в МВД не поступал.

"Законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, так как приобретение через интернет носит непубличный характер, а значит, алкоголь может быть заказан в том числе несовершеннолетними, а местом его доставки возможно определить любую территорию, где продажа такой продукции запрещена законом (школы)", — пояснили в МВД РФ.

Помимо этого, по оценке министерства, проект не учитывает региональные ограничения по месту и времени продажи алкоголя: "Исходя из указанного, полагаем, что идея законопроекта даже в экспериментальном режиме содержит риски существенных нарушений прав и свобод граждан".

В МВД РФ также опасаются, что принятие законопроекта увеличит риск "совершения противоправных действий" в отношении работников "Почты России", которым предстоит развозить спиртное.