МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Ибупрофен в марте 2023 года подорожал в России на 2% по отношению к предыдущему месяцу, дротаверин — на 1,9%, а цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в целом увеличились на 0,1%, следует из данных Росстата. Врач назвала лекарства, которые должны быть в офисной аптечке

"В марте цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,1%, в том числе на фуросемид – на 4,6%, ибупрофен – на 2%, дротаверин (но-шпу) – на 1,9%, аскорбиновую кислоту – на 1,4%, ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный), омепразол – на 1,1%, натрия хлорид – на 0,4%", — говорится в сообщении Росстата.

В то же время среди препаратов ЖНВЛП в марте снизились цены: на гриппферон, ингавирин – на 1,3%, осельтамивир (номидес) – на 1,1%, амброксол – на 1,0%, азитромицин, смекту – на 0,7%, умифеновир (арбидол) – на 0,6%, фосфоглив, перекись водорода, эналаприл – на 0,5%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем в марте стали дороже на 0,1%, в том числе синупрет – на 3,4%, левомеколь – на 1,6%, поливитамины – на 1,5%, нафазолин, канефрон Н – на 1,3%, алмагель – на 1,2%, сульфацетамид – на 1%, аллохол – на 0,8%, кеторол экспресс – на 0,7%, активированный уголь – на 0,5%, афобазол – на 0,4%.

Одновременно снизились цены: на эссенциале форте Н – на 1,5%, таурин – на 1,3%, ингалипт – на 1,1%, эргоферон – на 1%, валидол – на 0,9%, корвалол – на 0,7%, валерианы экстракт, ренгалин, йод – на 0,5%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: корригирующие очки – на 0,4%, электронные медицинские термометры, отечественная вата – на 0,3%. Одновременно снизились цены на безртутные медицинские термометры (галинстановые) – на 0,9%, на одноразовые шприцы – на 0,8%, на аппараты для измерения артериального давления – на 0,4%.

В то же время среди медицинских услуг увеличились цены: на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога – на 1,3%, пребывание пациента в круглосуточном стационаре – на 1,2%, удаление зуба под местным обезболиванием – на 0,9%, лечение кариеса – на 0,8%, гастроскопию (ФГДС, ЭГДС), изготовление коронки и услуги сиделок – на 0,7%, первичный консультативный прием у врача специалиста, ультразвуковое исследование брюшной полости, изготовление съемного протеза и лечебный массаж – на 0,6%.