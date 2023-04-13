ЖЕНЕВА, 13 апр — ПРАЙМ. Число случаев заболевания COVID-19 увеличилось почти на 481% в Юго-Восточной Азии и на 144% в Восточном Средиземноморье за месяц, но глобальная тенденция заболеваемости, в том числе и со смертельным исходом идет к снижению, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ. Глава ВОЗ рассказал, когда стоит ждать завершения пандемии COVID-19

"На региональном уровне число новых зарегистрированных случаев за 28 дней снизилось в четырех из шести регионов ВОЗ: Африканском регионе (-45%), регионе Западной части Тихого океана (-39%), регионе Северной и Южной Америки (-33%) и Европейском регионе (-22%); в то время как число случаев увеличилось в двух регионах ВОЗ: регионе Юго-Восточной Азии (+481%) и регионе Восточного Средиземноморья (+144%)", — сказано в документе.

По данным организации, во всем мире за последние 28 дней (с 13 марта по 9 апреля 2023 года) было зарегистрировано 3 миллиона новых случаев и более 23 тысяч смертей, что на 28% и 30% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями.

ВОЗ уточняет, что число смертей увеличилось на 109% и 138% соответственно в Юго-Восточной Азии и Восточной Азии с 13 марта по 9 апреля 2023 года. Согласно её данным, число случаев заболевания в Индии увеличилось на 937% за месяц с более чем 6 тысяч до более чем 66 тысяч.

"Текущие тенденции в зарегистрированных случаях COVID-19 по-прежнему являются недооценкой истинного числа глобальных инфекций и реинфекций, как показывают обследования распространенности. Отчасти это связано с сокращением сроков тестирования и задержками в представлении отчетности во многих странах", — добавляется в сводке.

По состоянию на 9 апреля во всем мире было зарегистрировано более 762 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,8 миллиона смертей.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году.