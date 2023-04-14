МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила оказания первой помощи и определяющий само понятие в законодательстве, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В Росздравнадзоре заявили об отсутствии дефицита лекарств

"Федеральным законом вносятся изменения,…в соответствии с которыми уточняется содержание первой помощи как комплекса мероприятий, направленных на сохранение и поддержку жизни и здоровья пострадавших при несчастных случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавших, до оказания медицинской помощи", — говорилось в заключении комитета СФ по социальной политике.

Первая помощь будет оказываться лицами, "обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами".

Законодательно закрепляется положение о том, что аптечки для оказания первой помощи могут содержать медицинские изделия и лекарственные препараты.