Фармацевты из Женевы заявили, что все еще сталкиваются с острой нехваткой лекарств
ЖЕНЕВА, 15 апр — ПРАЙМ. Швейцарские фармацевты по-прежнему сталкиваются с нехваткой, которая затрагивает самые основные лекарства, даты улучшения не предвидится, рассказали РИА Новости фармацевты из Женевы.
Большая аптека в торговом центре на севере Женевы очень загружена, многие родители с детьми стоят в очереди перед кассами, обстановка спокойная.
"Мы сталкиваемся с нехваткой, которая в настоящее время затрагивает самые востребованные лекарства, такие как жаропонижающее средство Дафалган и детское обезболивающее средство Альгифор. Всегда была нехватка определенных лекарств, но никогда не было недостатка в тех, которые применяются в настоящее время", — объясняет фармацевт на кассе.
По ее словам, нехватка антибиотиков в таблетках закончилась, но нехватка антибиотиков в сиропах все еще продолжается.
"Наши поставщики не сообщают нам никаких конкретных дат доставки этих лекарств, и когда они выдают их, мы все равно не получаем их при доставке", — добавила она.
В другой аптеке сотрудник на кассе считает, что нехватка в соседней Франции также усложняет ситуацию.
"Мы договариваемся с другими аптеками о приобретении определенных лекарств. Мы обмениваемся запасами друг с другом в соответствии с местным спросом", — рассказал фармацевт.
Другая сотрудница объясняет, что ситуация, несмотря ни на что, остается под контролем, и что клиенты с пониманием относятся к ситуации.
"С другой стороны, мы никогда не выполняли рекомендации правительства предоставлять больным только необходимые лекарства. Мы делаем это в принципе в соответствии с предписаниями", — уточнила она.
Правительство Швейцарии в марте рекомендовало аптекам и медицинским учреждениям выдавать пациентам определенные антибиотики только в предписанных количествах из-за нехватки.
В апреле в опросе на сайте крупнейшего швейцарского онлайн-компаратора Comparis говорилось, что почти каждая четвертая швейцарская семья пострадала за последние шесть месяцев из-за нехватки лекарств в стране, эта цифра возрастает до 33% для семей с детьми.
Ранее в интервью газете Blick президент швейцарского общества фармацевтов PharmaSuisse Мартина Руггли заявил, что в Швейцарии ощущается нехватка лекарств, ситуация может ухудшиться.
https://1prime.ru/health/20230415/840385710.html