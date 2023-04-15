ЖЕНЕВА, 15 апр — ПРАЙМ. Швейцарские фармацевты по-прежнему сталкиваются с нехваткой, которая затрагивает самые основные лекарства, даты улучшения не предвидится, рассказали РИА Новости фармацевты из Женевы. Власти Швейцарии возобновили обсуждение плана спасения Credit Suisse

Большая аптека в торговом центре на севере Женевы очень загружена, многие родители с детьми стоят в очереди перед кассами, обстановка спокойная.

"Мы сталкиваемся с нехваткой, которая в настоящее время затрагивает самые востребованные лекарства, такие как жаропонижающее средство Дафалган и детское обезболивающее средство Альгифор. Всегда была нехватка определенных лекарств, но никогда не было недостатка в тех, которые применяются в настоящее время", — объясняет фармацевт на кассе.

По ее словам, нехватка антибиотиков в таблетках закончилась, но нехватка антибиотиков в сиропах все еще продолжается.

"Наши поставщики не сообщают нам никаких конкретных дат доставки этих лекарств, и когда они выдают их, мы все равно не получаем их при доставке", — добавила она.

В другой аптеке сотрудник на кассе считает, что нехватка в соседней Франции также усложняет ситуацию.

"Мы договариваемся с другими аптеками о приобретении определенных лекарств. Мы обмениваемся запасами друг с другом в соответствии с местным спросом", — рассказал фармацевт.

Другая сотрудница объясняет, что ситуация, несмотря ни на что, остается под контролем, и что клиенты с пониманием относятся к ситуации.

"С другой стороны, мы никогда не выполняли рекомендации правительства предоставлять больным только необходимые лекарства. Мы делаем это в принципе в соответствии с предписаниями", — уточнила она.

Правительство Швейцарии в марте рекомендовало аптекам и медицинским учреждениям выдавать пациентам определенные антибиотики только в предписанных количествах из-за нехватки.

В апреле в опросе на сайте крупнейшего швейцарского онлайн-компаратора Comparis говорилось, что почти каждая четвертая швейцарская семья пострадала за последние шесть месяцев из-за нехватки лекарств в стране, эта цифра возрастает до 33% для семей с детьми.

Ранее в интервью газете Blick президент швейцарского общества фармацевтов PharmaSuisse Мартина Руггли заявил, что в Швейцарии ощущается нехватка лекарств, ситуация может ухудшиться.