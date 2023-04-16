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Россиянам рассказали, как правильно выходить из поста
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Для правильного выхода из поста после Пасхи следует есть часто и небольшими порциями, исключив в первое время мясо, сообщил Роспотребнадзор. "Выходить из поста рекомендуется... ПРАЙМ, 16.04.2023
общество , здоровье, новости, россия, роспотребнадзор, пасха, пост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Для правильного выхода из поста после Пасхи следует есть часто и небольшими порциями, исключив в первое время мясо, сообщил Роспотребнадзор.
"Выходить из поста рекомендуется постепенно, расширяя меню в течение первой недели после Пасхи", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Есть необходимо каждые три часа, при этом в день должно быть четыре-пять приемов пищи. В меню стоит включить легкие супы, белую рыбу, курицу или индейку.
Не рекомендуется сразу после поста употреблять свинину, говядину, мучные изделия, сдобу. Молочные продукты лучше включать в рацион постепенно, отметили в ведомстве.