МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Количество курящих в прошлом году уменьшилось в России на 5,8%, или на 1,4 миллиона человек, следует из материалов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росстата. Россияне стали покупать больше коньяка

Опрос проводился среди 60 тысяч домохозяйств во всех субъектах РФ, респондентами выступили люди в возрасте от 15 лет и старше. Опрашиваемых относили к курильщикам, если они употребляли табачную продукцию хотя бы периодически. Учитывался только классический способ потребления табака через традиционные курительные изделия – сигареты, сигары, сигариллы, трубки, папиросы, самокрутки и кальяны.

"Количество курящих россиян в 2022 году уменьшилось на 5,8%, или на 1,4 миллиона человек. Продолжают предаваться пагубной привычке 19,2% населения в возрасте от 15 лет и старше, или около 23 миллионов человек", — говорится в материалах. При этом доля курильщиков среди мужчин составляла 34,6%, среди женщин – лишь 8,3%.

Авторы исследования также отмечают, что доля курящего населения планомерно снижается все последние годы: например, в 2019 году систематически потребляли табачные изделия 23,2% взрослого населения, или около 28,03 миллиона человек, в 2020 году количество курильщиков сократилось на 7,3%, в 2021 году – на 6,1%. Стало известно, сколько россияне готовы заплатить за отдых на майские

Эксперты также отмечают, что в России курение в целом более распространено на Дальнем Востоке и Севере, значительно меньше сигарет и другой табачной продукции потребляют на Кавказе. Например, самые курящие субъекты РФ — Республика Алтай, где табачную продукцию употребляют 34,2% взрослого населения, и произошёл существенный рост – на 13 процентных пунктов, а также Сахалинская и Магаданская области (33,5% и 31,9% соответственно).

Меньше же других курят жители Чечни и Ингушетии — 3,3% и 4% взрослого населения соответственно, также низкий показатель в Дагестане (6%). А в целом за год меньше курить стало население 49 субъектов РФ, и наибольшее сокращение произошло в Мордовии — на 7,6 процентного пункта.