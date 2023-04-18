МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. В ближайшее время в Госдума внесут законопроект об уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним лицам, заявил агентству РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Аудиторы подсчитали количество курящих россиян

"В ближайшее время будет внесён закон об уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним", — сказал он.