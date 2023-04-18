В ГД внесут законопроект об уголовном наказании за продажу вейпов детям
Депутат Хамзаев: в ГД внесут законопроект об уголовном наказании за продажу вейпов детям
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. В ближайшее время в Госдума внесут законопроект об уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним лицам, заявил агентству РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
"В ближайшее время будет внесён закон об уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним", — сказал он.
https://1prime.ru/health/20230418/840404028.html
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