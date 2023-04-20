МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Всплеск заболеваемости новым вариантом коронавируса "Арктур" возможен к концу мая, заявила в ходе визита в Саратов глава Роспотребнадзора Анна Попова. Врач раскрыла самые опасные мифы о холестерине

По ее словам, российская система здравоохранения "готова к перегрузкам", хотя в известных сейчас случаях и не описывается тяжелого течения болезни, новый подвариант коронавируса имеет большую заразность и способен обходить сформировавшийся иммунитет.

"По "Арктуру". Тоже ничего неожиданного. Новый геновариант, новая мутация уже известного нам "омикрона". Внутри этого варианта идет дальнейшее развитие вируса. Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, вызывая новую, достаточно интенсивную для этой страны волну, и там сегодня почти 90% всех вновь заболевающих каждый день — это люди, инфицированные именно "Арктуром". К особенностям, которые уже описаны, а вирус достаточно недавно в этом варианте появился, это очень высокая контагиозность, еще большая заразность, чем у всех его предшественников, то есть любой небольшой контакт ведет к инфицированию и, скорее всего, развитию заболевания", — пояснила.

Глава ведомства подчеркнула, что все меры профилактики "остаются теми же самыми" и добавила, что коллеги из Индии и других стран, где появляются единичные случаи заболевания, не зафиксировали более тяжелого течения болезни.

"Течение также в основном в виде ОРВИ, не требующих высокого удельного веса госпитализации. Но мы готовы, мы готовимся, система здравоохранения также готова к дополнительным напряжениям и перегрузкам. Мы видим, конечно же, риски подъема дальнейшего к концу мая. Сейчас начнется каникулярно-отпускной период, и потом все соберутся — и этот всплеск может быть. Меры профилактики известны, они все те же", — заявила Попова. Водителей предупредили, при каких болезнях нельзя садиться за руль

"Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня из тех данных, которые есть от зарубежных ученых, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет", — сказала она.

Попова также сообщила, что в России зарегистрированы четыре случая заболевания "Арктуром".

"На сегодняшний день зарегистрированы четыре подтвержденных… случая в РФ… Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус так контагиозен", — сообщила глава ведомства.

По ее словам, отечественные тесты выявляют "Арктур".

"Мы проверили свои тесты, они все изготовлены таким образом, что они выявляют новый геновариант, абсолютно так же, как и его предшественников", — заключила Попова.