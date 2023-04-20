Попова заявила, что всплеск заболеваемости коронавирусом "Арктур" возможен к концу мая
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Всплеск заболеваемости новым вариантом коронавируса "Арктур" возможен к концу мая, заявила в ходе визита в Саратов глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, российская система здравоохранения "готова к перегрузкам", хотя в известных сейчас случаях и не описывается тяжелого течения болезни, новый подвариант коронавируса имеет большую заразность и способен обходить сформировавшийся иммунитет.
"По "Арктуру". Тоже ничего неожиданного. Новый геновариант, новая мутация уже известного нам "омикрона". Внутри этого варианта идет дальнейшее развитие вируса. Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, вызывая новую, достаточно интенсивную для этой страны волну, и там сегодня почти 90% всех вновь заболевающих каждый день — это люди, инфицированные именно "Арктуром". К особенностям, которые уже описаны, а вирус достаточно недавно в этом варианте появился, это очень высокая контагиозность, еще большая заразность, чем у всех его предшественников, то есть любой небольшой контакт ведет к инфицированию и, скорее всего, развитию заболевания", — пояснила.
Глава ведомства подчеркнула, что все меры профилактики "остаются теми же самыми" и добавила, что коллеги из Индии и других стран, где появляются единичные случаи заболевания, не зафиксировали более тяжелого течения болезни.
"Течение также в основном в виде ОРВИ, не требующих высокого удельного веса госпитализации. Но мы готовы, мы готовимся, система здравоохранения также готова к дополнительным напряжениям и перегрузкам. Мы видим, конечно же, риски подъема дальнейшего к концу мая. Сейчас начнется каникулярно-отпускной период, и потом все соберутся — и этот всплеск может быть. Меры профилактики известны, они все те же", — заявила Попова.
"Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня из тех данных, которые есть от зарубежных ученых, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет", — сказала она.
Попова также сообщила, что в России зарегистрированы четыре случая заболевания "Арктуром".
"На сегодняшний день зарегистрированы четыре подтвержденных… случая в РФ… Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус так контагиозен", — сообщила глава ведомства.
По ее словам, отечественные тесты выявляют "Арктур".
"Мы проверили свои тесты, они все изготовлены таким образом, что они выявляют новый геновариант, абсолютно так же, как и его предшественников", — заключила Попова.
https://1prime.ru/health/20230420/840423390.html