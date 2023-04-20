МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Магаданская область и Камчатский край, а также Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили список самых курящих регионов России по итогам первого квартала текущего года — в них было куплено больше всего пачек сигарет из расчета на одного жителя, следует из данных оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Аудиторы подсчитали количество курящих россиян

По итогам прошлого года Магаданская область и Камчатский край также были лидерами по данному показателю.

"Чаще всего сигареты приобретали жители Магаданской области. В этом регионе в 1 квартале 2023 года на 1000 взрослых жителей пришлось 30 633 пачек сигарет. За Магаданской областью следуют: Камчатский край – 26 255, Ямало-Ненецкий АО – 26 146, Сахалинская область – 25 053, Мурманская область – 23 554", — говорится в исследовании, проведенном на основе информации системы "Честный знак" о продажах табака и данных Росстата о количестве взрослых жителей регионов РФ.

Отмечается, что на верхних строчках по продажам сигарет расположились ещё и Коми (22 904), Карелия (21 859), Нижегородская область (20 296), Ненецкий автономный округ (20 216) и Еврейская автономная область (19 624).

При этом первое место по популярности стиков в России занял Ямало-Ненецкий автономный округ. На 1000 взрослых жителей данного региона за период с января по март этого года было куплено 4571 пачка. Следом в рейтинге — Мурманская и Магаданская области, а также Камчатский край и Ханты-Мансийский автономный округ.