МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Больше половины россиян (62%) замечали за последние полгода или год, что лекарства, которые они регулярно покупали, подорожали, больше трети (36%) столкнулись с тем, что не могут найти лекарства, которые раньше регулярно покупали без проблем, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). В Росздравнадзоре заявили об отсутствии дефицита лекарств

Больше половины россиян (62%) заметили в последние полгода-год, что лекарство, которое они регулярно покупают, стало дороже. При этом больше половины (59%) не заметили, что лекарство, которое они регулярно покупали, исчезло бы с полок. С тем чтобы не найти привычное лекарство, 21% сталкивались однажды или дважды, 15% — несколько раз. При этом большинство опрошенных (84%) заявили, что никогда не покупают лекарства впрок из опасений, что они подорожают или исчезнут.

Больше чем для трети опрошенных (35%) лекарства составляют значительную часть бюджета. При этом 38% не покупают дешевые аналоги выписанных им лекарств, 35% делают это редко, 22% — часто.

Больше половины опрошенных (56%) признались, что у них или членов их семьи есть лекарства, которые постоянно им необходимы. Большинство (85%) имеют запас лекарств или аптечку дома.

Также респонденты рассказали, какие они предпочитают лекарства — отечественные или импортные. Больше трети (36%) считают, что отечественные медикаменты эффективнее импортных, 27% придерживаются противоположной точки зрения. Половина (50%) при одинаковой цене предпочитают отечественные лекарства, а не их импортные аналоги, 28% — наоборот импортные, а не отечественные. Отечественные лекарства люди предпочитают по разным причинам: потому что они им больше доверяют (19%), потому что они эффективнее (10%), из желания поддержать российское производство (9%).

Почти половина (47%) считает, что дела в российской фармацевтике обстоят удовлетворительно, 26% считают, что хорошо, 10% — что плохо.

Опрос "ФОМнибус" проведен 7-9 апреля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.