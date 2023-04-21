МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российские студенты из Государственного университета управления разрабатывают браслет с QR-кодом, который смогут отсканировать врачи и быстро узнать зашифрованную в нём информацию о здоровье человека; тестовую версию планируется выпустить к весне 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Опрос: больше половины россиян заметили подорожание лекарств

"Студенты Государственного университета управления предложили вынести главную медицинскую информацию о человеке в QR-код, чтобы в случае экстренной ситуации врачи могли быстро узнать о наличии у пациента противопоказаний. Специальный браслет с QR-кодом разрабатывался в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", — сказано в сообщении.

Как рассказал лидер проекта Игорь Елистратов, рассматриваются варианты интеграции изобретения с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) и "Госуслугами". Сейчас команда работает над бизнес-планом, а к весне 2024 года планирует представить MVP (Minimal Viable Product, минимально жизнеспособный продукт) браслета и протестировать его на фокус-группе.

Предполагается, что QR-код будет доступен для сканирования только врачам с их рабочих устройств. При сканировании они получат доступ к данным о возрасте пациента, противопоказаниям к применению препаратов, ограничению дозировки, резистентности к антибиотикам и наличии заболеваний. По мнению разработчиков, браслет мог бы быть полезен пожилым людям, туристам-экстремалам и людям с серьезными заболеваниями.

"Подобные инициативы уже звучали раньше, и, с одной стороны, это действительно интересно, и, возможно, определенным образом упростит быструю диагностику в случае, если человек потерял сознание. Но возникает вопрос, если QR-код зашифрованный и его можно считать с устройства, которое есть только у врачей, то нужно будет оснастить все кареты скорой помощи такими приборами", — отметил заместитель руководителя лаборатории ПМП Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Пётр Кшнякин.