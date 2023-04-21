МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Росздравнадзор отзывает крупную партию гормонального препарата "Преднизолон Альфа" индийского производства, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства. Диетолог объяснила, как можно набрать вес от кофе

Поясняется, что это препарат в форме раствора. Под отзыв попадают три серии лекарства для внутривенного и внутримышечного введения.

Производитель "Преднизолон Эльфа" — индийская компания "Индус Фарма Пвт. Лтд". Одной из причин отзыва являются результаты проверки препарата: найдены механические включения в растворе.

Не смотря на то, что об опасности этих партий препарата трудно судить, наличие любых включений в растворе говорит о том, что препарат является браком, прокомментировал в беседе с изданием гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

"Механические включения бывают разной природы. Это может быть и выпадение осадка, и изменение цвета препарата, и наличие инородных элементов в нем, к примеру, осколков стекла. Поэтому препарат будет изъят в любом случае", — рассказал собеседник.

Со ссылкой на источники издание уточняет, что объем изымаемой из оборота фармпродукции составляет свыше 40 тысяч пачек. Препарат попал в том числе и в государственные медицинские учреждения, в том числе — на Московскую областную станцию скорой помощи.