Росздравнадзор решил отозвать партию гормонального препарата
"Известия": Росздравнадзор отзывает партию препарата "Преднизолон Эльфа"
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Росздравнадзор отзывает крупную партию гормонального препарата "Преднизолон Альфа" индийского производства, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства.
Поясняется, что это препарат в форме раствора. Под отзыв попадают три серии лекарства для внутривенного и внутримышечного введения.
Производитель "Преднизолон Эльфа" — индийская компания "Индус Фарма Пвт. Лтд". Одной из причин отзыва являются результаты проверки препарата: найдены механические включения в растворе.
Не смотря на то, что об опасности этих партий препарата трудно судить, наличие любых включений в растворе говорит о том, что препарат является браком, прокомментировал в беседе с изданием гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
"Механические включения бывают разной природы. Это может быть и выпадение осадка, и изменение цвета препарата, и наличие инородных элементов в нем, к примеру, осколков стекла. Поэтому препарат будет изъят в любом случае", — рассказал собеседник.
Со ссылкой на источники издание уточняет, что объем изымаемой из оборота фармпродукции составляет свыше 40 тысяч пачек. Препарат попал в том числе и в государственные медицинские учреждения, в том числе — на Московскую областную станцию скорой помощи.
https://1prime.ru/health/20230421/840435453.html
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