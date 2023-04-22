МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова продемонстрировал интерес Москвы к тому, чтобы Никарагуа стала платформой в Латинской Америке для сотрудничества в области здравоохранения, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Манагуа Петр Панкратов. Сбербанк и Киргизия заключили соглашение о применении ИИ в медицине

"Очень интересно, что Никарагуа постепенно становится хорошей площадкой для сотрудничества в области здравоохранения. Россия подписала несколько соглашений о сотрудничестве с Никарагуа по вопросам ядерной медицины и создания вакцин… Я думаю, что наше двустороннее сотрудничество с Никарагуа также важно для всего региона Латинской Америки", — сообщил дипломат.

Лавров в четверг завершил латиноамериканское турне, в ходе которого посетил Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

По словам Панкратова, в ходе визита российского министра были ратифицированы документы о торгово-экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в области здравоохранения, подготовленные в марте во время состоявшейся в Москве встречи представителей двух стран. Россия и Никарагуа 29 марта подписали соглашение о сотрудничестве в области неэнергетического использования мирных ядерных технологий.

"Мы намерены построить центр ядерной медицины по производству изотопов для лечения рака. Изотопы имеют очень короткий срок службы, поэтому важно иметь местное производство. Это может быть скачком развития фармацевтической промышленности Никарагуа, потому что таким образом она перескакивает через несколько этапов и переходит к технологиям самого высокого уровня… Речь идет не только о создании компании, передаче технологий, но и о подготовке национальных специалистов", — добавил торговый представитель.

Сотрудничество с Россией в области здравоохранения, как отметил Панкратов, может обеспечить большую независимость региона от США — речь идет о самостоятельном развитии Латинской Америки, независимом от отношений с другими странами мира.

Центр ядерной медицины Никарагуа будет вторым таким проектом "Росатома" в Латинской Америке — центр ядерных исследований и технологий уже строится в Боливии. Центр обеспечит широкое применение ядерных и радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека. Помимо циклотронно-радиофармакологического комплекса и многоцелевого центра облучения, ЦЯИТ будет оснащен реакторной установкой на базе исследовательского реактора номинальной мощностью 200 кВт.

Опытная эксплуатация первых промышленных объектов боливийского центра началась в августе 2022 года. В начале марта нынешнего года Россия передала Боливии первую партию радиофармпрепаратов, произведенных в центре. Полностью центр должен заработать в 2025 году.