Совфед одобрил закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе заседания в среду одобрил закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним лицам и о недопустимости оборота ароматизированной никотинсодержащей жидкости.
Вводится запрет на продажу подобной продукции несовершеннолетним и её потребление детьми, вовлечения детей в процесс потребления продукции путем покупки для них либо передачи им такой продукции.
Также вводится оборот никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также устанавливается минимальная цена на никотинсодержащую продукцию.
Кроме того, устанавливается запрет на продажу вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, с использованием автоматов.
Покупка вейпов будет возможна лишь в розничных магазинах, но в целях ограничения доступа детей к информации о такой продукции запрещается их открытая выкладка и демонстрация. При продаже вейпов также запрещается предоставление скидок на них. В рекламе запрещается демонстрация процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.
https://1prime.ru/health/20230426/840477784.html
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