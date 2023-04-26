МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе заседания в среду одобрил закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним лицам и о недопустимости оборота ароматизированной никотинсодержащей жидкости. Россиян предупредили, когда за курение дома их могут оштрафовать

Вводится запрет на продажу подобной продукции несовершеннолетним и её потребление детьми, вовлечения детей в процесс потребления продукции путем покупки для них либо передачи им такой продукции.

Также вводится оборот никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также устанавливается минимальная цена на никотинсодержащую продукцию.

Кроме того, устанавливается запрет на продажу вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, с использованием автоматов.

Покупка вейпов будет возможна лишь в розничных магазинах, но в целях ограничения доступа детей к информации о такой продукции запрещается их открытая выкладка и демонстрация. При продаже вейпов также запрещается предоставление скидок на них. В рекламе запрещается демонстрация процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.