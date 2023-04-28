Психологи начнут принимать пациентов в поликлиниках
Мурашко заявил, что психологи начнут принимать пациентов в поликлиниках с 1 июля
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — ПРАЙМ. Психологи начнут осуществлять прием пациентов, в том числе участников СВО, в поликлиниках с 1 июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Для этого принят порядок… У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. С 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас идет работа с регионами по укомплектованию", — сказал он, отвечая на вопрос о создании программы психологической поддержки участникам СВО.
https://1prime.ru/health/20230428/840494071.html
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