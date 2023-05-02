МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Объем российского рынка генетического тестирования к 2028 году увеличится вшестеро, до 16 миллиардов рублей, такое мнение РИА Новости высказал гендиректор научной лаборатории, занимающейся разработками в области молекулярной биологии, генетики и клеточных технологий "Система-Биотех" (входит в АФК "Система") Артем Сиразутдинов. Выпуск органической продукции в России вырастет в 13 раз

"К 2028 году объем российского рынка генетического тестирования увеличится в шесть раз и достигнет 16 миллиардов рублей. При этом в последние два-три года он рос двузначными темпами и в 2023 году превысит 2,5 миллиарда рублей", — сказал Сиразутдинов, добавив, что ёмкость рынка оценивается сегодня в сумму более 11 миллиардов рублей, в то время как текущие объемы составляют лишь 25-27% от нее, что открывает генетическим компаниям большие перспективы для роста.

По его словам, такая динамика объясняется растущей популярностью генетического тестирования. Так, например, уже сегодня страховые компании предлагают клиентам перед покупкой страхования жизни пройти различные исследования — о предрасположенности к различным видам спорта или внезапной "коронарной смерти", что дает страховщику более четкое понимание рисков. "Есть основание полагать, что этот тренд — использования генетических тестов для оформления страхования жизни — будет в ближайшем будущем набирать обороты", — отмечает эксперт.

Эксперт отмечает, что серьезным импульсом для развития рынка стал коронавирус, так как анализы с применением метода полимеразной цепной реакции ("ПЦР-тесты") на ковид, которые массово проводились в 2020–2021 годах — генетические. "Их разработка и развертывание масштабного производства в сжатые сроки помогли генетическим компаниям профинансировать разработку и выпуск других типов генетических тестов, а также создать необходимую для этого технологическую базу", — пояснил он.

В то же время коронавирус подтолкнул развитие генетических технологий и продуктов и с точки зрения усиления спроса на них. Люди начали думать о своем здоровье и изучать возможности превентивной медицины, которая связана с генетическими исследованиями — чтобы определить предрасположенность человека к тому или иному заболеванию, нужно предметно изучить его ДНК, определить "слабые места" и что нужно сделать, чтобы их устранить.

По словам Сиразутдинова, еще одна точка роста для российских генетических компаний — использование генетических тестов государственными структурами. Так, тесты на идентификацию личности широко применяются силовыми ведомствами для криминалистического анализа. "А учитывая, что сегодня с российского рынка ушли основные глобальные поставщики таких продуктов, и тема импортозамещения здесь крайне важна, отечественные компании, занимающиеся разработками в области генетических исследований, могут занять эту нишу", — заключает он.