МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Более трети (39%) россиян могут назвать себя сладкоежками, при этом доля сладкоежек выше среди тех, кто заедает стресс — 55% против 39% среди граждан, у которых нет такой привычки, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Россияне сократили в первом квартале расходы на сердечные препараты

"Назвать себя таковыми (сладкоежками) могут 4 из 10 россиян (39%) — сладкие и кондитерские изделия присутствуют в их рационе ежедневно. Каждый третий ест сладкое несколько раз в неделю (35%), каждый шестой — несколько раз в месяц и реже (17%). В общей сложности с разной периодичностью продукты с содержанием сахара потребляют абсолютное большинство россиян — 91%", — говорится в исследовании.

Отмечается, что "железной силой воли или полным равнодушием к сахару" могут похвастаться только 8%. При этом, по данным опроса, сладкоежек среди мужчин и женщин одинаковое количество (38-39%), также равнозначные показатели среди россиян разного возраста (37-41%) и достатка (31-40%).

"Частота потребления сладкого связана с самоконтролем. В ежедневном рационе сладости чаще присутствуют у тех, кто не ограничивает себя в количестве потребляемых сладостей (49%) и кому с переменным успехом удается следить за питанием (51%). Еще один фактор тяги к сладкому — стресс. Доля сладкоежек выше среди тех, кто заедает проблемы (55% vs. 39% среди россиян без такой привычки)", — уточнили в результатах исследования.

На пером месте среди любимых сладостей россиян — конфеты (39% от числа потребляющих сладкое, доля группы — 91%), на втором месте — шоколад (26%), следом расположились печенье (21%) и торты (19%). Ещё по 14% предпочитают пирожные, булочные изделия и выпечку. Меньше всего граждан выбрали мороженое (8%), пряники (6%), вафли (4%) и зефир (4%). При этом отмечается, что варенье, мармелад, мёд, халву и другие десерты респонденты называли гораздо реже.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 23 апреля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.