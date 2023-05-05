МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения отменила объявленный в 2020 году статус глобальной пандемии COVID-19. Об этом сообщил в ходе брифинга глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. ФБР считает причиной пандемии лабораторную утечку коронавируса

"Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии", — сказал он.

Гебрейесус отметил, что с моменотмена статусата начала пандемии от болезни скончались по меньшей мере 20 миллионов человек.

"С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших", — заявил глава организации.