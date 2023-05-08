МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Россияне в 2022 году стали больше болеть — общая заболеваемость выросла почти на 4% по сравнению с 2021 годом, первичная — почти на 5%, следует из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости. Минздрав предложил новые антиалкогольные меры

"Общая заболеваемость населения Российской Федерации в 2022 году выросла на 3,83% и составила 174 516,8 на 100 тысяч населения, в 2021 году 168066,5 на 100 тысяч населения", — говорится в документе.

Общая заболеваемость в 2022 году выросла почти по всем классам. На первом месте болезни органов дыхания, прирост составил 3,6%, на втором — болезни системы кровообращения, прирост на 5,8%, на третьем месте — болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, прирост на 7%. Общая заболеваемость новообразованиями в 2022 году увеличилась на 4,6%.

Первичная заболеваемость населения России в 2022 году также увеличилась на 4,6% по сравнению с 2021 годом.