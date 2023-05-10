МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Количество врачей скорой медицинской помощи за 2022 год увеличилось на 1,4%, а число фельдшеров и водителей "скорой" наоборот сократилось, следует из отчета Минздрава России об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости. Минздрав сообщил о росте общей заболеваемости населения России

"В 2022 году наблюдается увеличение укомплектованности врачами скорой медицинской помощи — составляет 70,5% (в 2021 году — 66,5%) при коэффициенте совместительства — 1,39 (в 2021 году — 1,42). В абсолютном выражении количество врачей скорой медицинской помощи увеличилось на 1,4 %", — говорится в документе.

Количество фельдшеров скорой медицинской помощи в абсолютном выражении снизилось на 0,3%, а число водителей уменьшилось на 3,12% или на 1 425 человек, отмечается в отчете.