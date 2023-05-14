МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Наличие алкоголя "во дворах" — социально острая проблема, от которой можно избавиться путем полного запрета его продажи в жилых домах после 23.00, заявил РИА Новости депутат Госдумы и глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, комментируя публикацию спикера Госдумы Вячеслава Володина. Раскрыта динамика потребления алкоголя россиянами на майские праздники

"Алкоголь во дворах, тем более в ночное время суток — социально острая проблема. Убрать шум, визг, гам, криминогенный фактор можно следующим путем: необходимо полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах, спальных массивах, в многоквартирных домах после 23.00", — пояснил Хамзаев и отметил, что закон в части регулирования продажи алкоголя требует "дополнительной корректировки".

Парламентарий сообщил, что поступает большое число обращений от граждан по данной проблеме.

"Будем добиваться изменений в законодательстве… Важно, чтобы наши спальные массивы были комфортны для жителей, а не тех, кто любой ценой хочет нажиться на продаже алкоголя", — подчеркнул он.

В воскресенье Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о запрете в ночное время продавать спиртное так называемым "наливайкам", которые днем маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают "как псевдокафе".