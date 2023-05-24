ВОЗ призвала страны готовиться к смертельной пандемии, страшнее COVID-19
Глава ВОЗ Гебрейесус призвал весь мир готовиться к смертельной пандемии, страшнее COVID-19
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Все страны мира должны начать готовиться к новой, еще более страшной для человечества пандемии, чем был COVID-19, заявил в ходе ежегодной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в швейцарской Женеве глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он прогнозирует угрозу новой пандемии, которая может стать еще более опасной, чем коронавирус.
"Угроза появления другого варианта, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом", — отметил в своем выступлении Гебрейесус.
по мнению директора ВОЗ, службам здравоохранения всех стран мира нужно быть готовым противостоять новой смертельной угрозе.
В апреле текущего 2023 года Всемирная организации здравоохранения отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был введен в 2020 году, впервые за последние сто лет.
Пандемия коронавируса унесла по всему миру почти семь миллионов человек, почти 700 миллионов — болели COVID.
https://1prime.ru/health/20230524/840667543.html
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