МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Все страны мира должны начать готовиться к новой, еще более страшной для человечества пандемии, чем был COVID-19, заявил в ходе ежегодной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в швейцарской Женеве глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Роспотребнадзор оценил риск распространения вируса "Ланъя"

Он прогнозирует угрозу новой пандемии, которая может стать еще более опасной, чем коронавирус.

"Угроза появления другого варианта, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом", — отметил в своем выступлении Гебрейесус.

по мнению директора ВОЗ, службам здравоохранения всех стран мира нужно быть готовым противостоять новой смертельной угрозе.

В апреле текущего 2023 года Всемирная организации здравоохранения отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был введен в 2020 году, впервые за последние сто лет.

Пандемия коронавируса унесла по всему миру почти семь миллионов человек, почти 700 миллионов — болели COVID.