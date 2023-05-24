МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 16 по 22 мая выросли по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков и "Ренгалина", свидетельствуют данные статистического ведомства. Собянин сообщил о значительном росте производства лекарств в Москве

"В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: аллохол – на 0,5%, валидол – на 0,4%, корвалол – на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и поливитамины – на 0,1%. Цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,3%, "Ренгалин" – на 0,1%", — говорится в сообщении.

С начала месяца цены на большинство наблюдаемых медикаментов также выросли, в том числе на "Ренгалин" — на 0,22%, на метамизол натрия — на 0,94%, на аллохол — на 1,35%, на нимесулид — на 0,29%, на корвалол — на 0,74%, на "Левомеколь" — на 0,27%, на валидол — на 0,88%. В то же время с начала месяца снизились цены на поливитамины — на 0,5%, на "Эргоферон" — на 0,6%, на комбинированные анальгетики — на 0,35%.

По данным Росстата, с начала года стоимость большинства наблюдаемых медикаментов также выросла. Цена на метамизол натрия увеличилась на 2,96%, на "Ренгалин" — на 1,39%, на "Левомеколь" — на 0,61%, на аллохол — на 4,78%, на нимесулид — на 2,3%, на корвалол — на 0,6%, на поливитамины — на 3,78% на "Эргоферон" — на 0,03%, на комбинированные анальгетики — на 0,46%. Цены на валидол снизились на 0,42%.