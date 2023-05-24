МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Маркетплейс здоровья "Здравсити" запустил доставку рецептурных лекарств в Москве в рамках эксперимента по дистанционной торговле, сообщили в пресс-службе сервиса. Поиск "Яндекса" стал отображать подробные карточки лекарств

"Здравсити" запустил курьерскую доставку рецептурных лекарств в Москве. Маркетплейс здоровья "Здравсити" получил разрешение Росздравнадзора на доставку рецептурных лекарств в Москве. Соответствующий документ выдан 24 мая", — говорится в сообщении. Отмечается, что заказы доставляются на следующий день после оформления непосредственно со склада. При этом собственная логистическая служба маркетплейса позволяет соблюсти все условия хранения и транспортировки.

Добавляется, что пользователи смогут приобретать медикаменты на основании электронных рецептов, перейдя на "Здравсити" через приложение Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Сайт автоматически сформирует подборку товаров как по торговому наименованию, так и по международному непатентованному наименованию в соответствии с назначением.

В конце марта сервис интернет-продажи и доставки лекарств "Сбер Еаптека" сообщил, что запустил доставку рецептурных лекарств в Белгороде и пригородных районах в рамках эксперимента по дистанционной торговле, а также готовится к запуску в Москве и Московской области.

С марта стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов в Москве, Белгородской и Московской областях, он продлится до 1 марта 2026 года. В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименования — препараты разных терапевтических групп. В список не вошли препараты, содержание наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, антидепрессанты, снотворное, анаболические стероиды и антипсихотические средства, а также применяемые для прерывания беременности.

В пресс-службе Минздрава России ранее сообщали, что в рамках эксперимента в трех регионах страны будет отработан механизм по обеспечению доступности рецептурных препаратов дистанционным способом. По результатам эксперимента будут подготовлены предложения по внедрению такого подхода по всей стране.

Маркетплейс здоровья "Здравсити" — онлайн-сервис по бронированию и доставке лекарств, товаров для здоровья и красоты, базовая e-commerce-платформа группы компаний "Протек". Онлайн-сервис представлен в 81 субъекте РФ, его аудитория составляет свыше 10 миллионов пользователей ежемесячно. Маркетплейс сотрудничает с более 26 тысячами партнерских аптек.