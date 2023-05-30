МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Американский производитель контактных линз Johnson & Johnson (J&J) сообщил агентству РИА Новости, что продолжает обеспечивать российских потребителей своей офтальмологической продукцией. Johnson & Johnson приостановит импорт контактных линз в Россию

Как сообщила пресс-служба крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, линзы под торговой маркой Acuvue продолжают продаваться в России.

"Компания "Джонсон & Джонсон" продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue", — отмечается в сообщении.

На прошлой неделе крупнейший в мире производитель товаров для здоровья предупредил партнеров в России о приостановке импорта контактных линз.