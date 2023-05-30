J&J продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue
Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Американский производитель контактных линз Johnson & Johnson (J&J) сообщил агентству РИА Новости, что продолжает обеспечивать российских потребителей своей офтальмологической продукцией.
Как сообщила пресс-служба крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, линзы под торговой маркой Acuvue продолжают продаваться в России.
"Компания "Джонсон & Джонсон" продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue", — отмечается в сообщении.
На прошлой неделе крупнейший в мире производитель товаров для здоровья предупредил партнеров в России о приостановке импорта контактных линз.
https://1prime.ru/health/20230530/840718696.html
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