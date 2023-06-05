МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Роспотребнадзор после нескольких отравлений в Ульяновской области призвал не употреблять алкоголь "Мистер Сидр", который произведен в Самарской области, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области. Специалист назвала полезное летнее блюдо русской кухни

"По предварительной информации, отравление наступило в результате употребления сидра "Мистер Сидр", изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах "Территория пива" на территории Ульяновской области. Роспотребнадзор призывает не употреблять в пищу продукцию указанной марки до окончания расследования", — сказано в сообщении.

Ввиду поступления информации о случаях отравления сидром в Ульяновской области ведомство незамедлительно приняло меры реагирования — начато расследование случаев отравления, принимаются меры по изъятию из оборота и приостановке реализации продукции.

По данным ведомства, зарегистрировано 14 случаев отравления алкоголем в Димитровграде, из них 8 с летальным исходом, ситуация держится на совместном контроле Федерального медико-биологического агентства и Роспотребнадзора.

"В настоящий момент проводится заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона. Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых 8 закончились летальным исходом", — сказано в сообщении Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области.