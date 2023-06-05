МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Отгрузки и поставки сидра под брендом "Мистер сидр", производимого компанией "Анди", заблокированы на всей территории России, сообщили РИА Новости в Росалкогольрегулировании (РАР). Глава ЕЦБ отметила замедление роста в еврозоне

В настоящее время известно о 16 случаях отравления с летальным исходом в Ульяновской области, еще двух — в Самарской области. Кроме того, врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер сидр". Возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер сидр" и изъять ее из оборота.

"Движение продукции ООО "Анди" (производитель сидра — ред.) заблокировано в ЕГАИС на всей территории страны", — заявили в Росалкогольрегулировании. Там уточнили, что речь идет об отгрузках и поставках товара.