МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который вводит госрегулирование производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка. В Luding Group оценили влияние параллельного импорта на стоимость алкоголя

Закон устанавливает правовые основы производства и оборота в РФ табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для них и предусматривает специализированный госконтроль в этой сфере.

Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, а также закупка этой продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли отнесены в законе к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года.

Для предотвращения незаконного выпуска табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья вводится обязательная госрегистрация отдельных видов установленного (смонтированного) основного технологического оборудования для их производства. Виды такого оборудования определит правительство РФ.

С 1 марта 2024 года предусматривается обязательная консервация оборудования, которое не используется. Учет объемов производства и оборота такой продукции будет вестись с помощью государственной системы мониторинга маркируемых товаров. С этой же даты начнут действовать нормы, связанные с запретом продажи никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены, которую определит кабмин.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением норм, которые начнут действовать позже. В частности, с 1 июля 2025 года на складах и в производственных помещениях производителя соответствующей продукции и сырья запрещается размещать основное технологическое оборудование, не находящееся у него в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении. Дистрибьюторы одобрили идею Минфина о продаже алкоголя на авиарейсах

Сенаторы также одобрили закон-спутник, вносящий необходимые изменения в действующее законодательство. Также к полномочиям кабмина РФ отнесено утверждение перечня случаев, при которых запрещается продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Законодатели отмечают, что на фоне увеличения ставок акциза на табачную продукцию в 2021 году доля нелегальной табачной продукции на российском рынке составила 11,5% (по данным АНО "ННЦК"). Во II квартале 2022 года доля нелегальных сигарет составила 12,1%. Наблюдающийся рост объемов нелегального производства и оборота табачной продукции по экспертным оценкам приведет к выпадающим доходам бюджета в виде акцизов в 2024 году в размере 34 миллиардов рублей, в 2026 году — 50 миллиардов, в 2028 году — 74 миллиарда рублей.

При этом согласно финансово-экономическому обоснованию к закону совокупная величина расходов бюджета, связанных с принятием документа, составляет порядка 340 миллионов рублей (1% от суммы планируемых к поступлению в 2024 году акцизов).